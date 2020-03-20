20 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. 20 Mart elektrik kesintisi programı binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 20 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek planlı kesinti programı yayınlandı. İstanbul Esenyurt, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli gibi ilçelerde gerçekleşecek kesinti bazı bölgelerde 9 saate yakın sürecek. Peki, Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak?

20 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 531., 532. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2378946) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2378946)

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2399227) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2399227)

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah YAY MEYDANI, İNCİ sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BADEM, BİRİNCİ YOL, CAMİ, GÜVEN, ILGAZ, KISA, KONACIK, TARCAN, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÖZDEN, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2399191) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2399191)

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 20.03.2020 14:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, KASIMPAŞA KÜLHAN, KASIMPAŞA MEDRESESİ, POTİNCİLER, TURŞUCU BAYRAM sk / HACIAHMET mah YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHRİYE, HAKİM, KASIMPAŞA AKARCASI, TOPRAK TABYA sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah BAHRİYE, EREN, UFAK KÖPRÜ sk / İSTİKLAL mah ARAPZADE DERGAHI, AY, BÜYÜK YOKUŞU, CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HOCA, HİLAL ÇIKMAZI, KAN KARDEŞİ, MERTEK, PAŞALI HASAN, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU, YÜREK ÇIKMAZI, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İLHAM, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah GÜVEN, YAY MEYDANI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2399958) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2399958)

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah BALTABAŞ, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, MACAR BOSTANI, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN sk / İSTİKLAL mah AY, DERYA BEYİ, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2399244) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2399244)

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.03.2020 13:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2401016) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401016)

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.03.2020 11:00 - 20.03.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, KEBAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2401015) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401015)

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2401110) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401110)

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.03.2020 11:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2401741) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401741)

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 09:15 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2401781) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401781)

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 2., 3., 4., ANADOLU, AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2402681) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2402681)

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.03.2020 13:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALBAYRAK, BİLGE, DEDEKORKUT, GÜNAYDIN, HALİDE EDİP ADIVAR, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, HÜLYA, KAAN, MEKTEP, MUSTAFA KEMALPAŞA, SERBAŞ, SOKULLU, UĞURLU 1, ÇAVUŞPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2403671) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403671)

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AŞİYAN, BİLGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, NEVRUZ, SERAY, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2403660) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403660)

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜNER ÇIKMAZI, STAD, YANIK ALAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2403661) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403661)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1244., 3.ŞİRİN, ARİFBEY, ESKİ BAĞLAR, FATİH, FİLİZ, HEKİM, MAHMUTBEY, PEHLİVAN, TURGUTLU, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2403691) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403691)

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk / KİRAZLI mah 1191. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2402767) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2402767)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah FIRAT sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2403499) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403499)

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.03.2020 14:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2401561) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401561)

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2401560) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401560)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 246. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2404257) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2404257)

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 20.03.2020 14:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, SELİM PARS, YAMAÇ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2403902) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403902)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 11:00 - 20.03.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2403692) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403692)

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.03.2020 13:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RAHMİ REİS sk / GÜMÜŞPALA mah KAYNATA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2212., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2257., 2319., ADNAN KAHVECİ, AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, ORHAN VELİ, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / BATTALGAZİ mah CUMHURİYET sk / HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk / OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, BARIŞ MANÇO, GAZİ, ZİYA GÖKALP sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2403824) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403824)

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah FIRAT, KALEM, KIZILIRMAK, KİRAZLI, MERİH sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2403825) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403825)

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, MİLLET, NAMIK KEMAL, NİLAY, PEKMEZ, SAHİLYOLU, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YÜCEL, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ, İSTİKBAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2403767) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2403767)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah EGEMEN, ESENLER, YÖNTEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2402828) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2402828)

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 20.03.2020 09:30 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah VATANPERVER sk / ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sk / BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU sk / EMİN SİNAN mah KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / HOCAPAŞA mah HÜKÜMET KONAĞI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, ŞEHSUVARBEY sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, AYNÜLHAYAT ÇIKMAZI, BEHRAMÇAVUŞ, CÖMERTLER, DÖNÜŞ, DÜZGÜN, GEDİKPAŞA, IŞIL, IŞIN, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, NEVİYE, PARILTI, PAYE, PİYER LOTİ, SARAYİÇİ, SARAYİÇİ ÇIKMAZI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, YENİBAHAR, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD, ŞEHSUVARBEY ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406567) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406567)

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 20.03.2020 09:30 - 20.03.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk / SELİMPAŞA mah 6178., 6181. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2404459) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2404459)

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BÜLBÜL, GÜVERCİN, ÇAKIL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2406903) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406903)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, MERT, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2406916) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406916)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, MERT, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2406905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406905)

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 20.03.2020 09:30 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2405878) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2405878)

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 20.03.2020 14:00 - 20.03.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2405884) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2405884)

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.03.2020 01:00 - 20.03.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, FİDAN, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2406162) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406162)

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜNEY 2, HUDUT, IŞIL, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LALE, LİMAN, MÜJDE, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SÜMBÜL 1, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞENGÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406161) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406161)

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEĞER, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, HAKİM, KADER, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, MİMOZA ÇIKMAZI, ÇAMLI sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406997) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406997)

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.03.2020 01:00 - 20.03.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HİKAYE, KADER, KANDİL, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, ÇAMLI, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2406999) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406999)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sk 256,257,258, İnönü cd.235 sk. ATALAY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2406983) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406983)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., ATALAY, OKURLAR, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 248., 281., 282., ATALAY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2406958) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406958)

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DİDEM, ÜNLÜSOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2406163) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406163)

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BAHAR, MEŞAKKAT, UĞUR MUMCU, ÇARMIKLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2406184) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406184)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 281., 282. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2406132) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406132)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sk 256,257,258, İnönü cd.235 sk. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2406996) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406996)

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AÇELYA 2, GÜLNAZ, KAMELYA, NEŞE, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ŞEHNAZ, ŞÜKRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2406183) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406183)

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BEYLİKOVA, FİGEN, HARUN, SAĞLIK 1, UĞUR MUMCU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2406165) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406165)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALBATROS, BALIKÇIL, FLAMİNGO, KELEBEK, KOTA, NAZ, TEPE, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇİSE, İLKYAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2406087) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406087)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah DAMLA, IRMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2406088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406088)

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2405815) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2405815)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 15:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, GÜLAY, KOSOVA, YEŞİL ÇİMEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2406717) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406717)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYKUT, AYSUN, VOLKAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2406715) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406715)

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 340. sk / YILDIZTEPE mah 485., 488., 489., 497., 499., 501., 502., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 369., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 397., 409. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406071) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406071)

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 977., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., 999., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406073) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406073)

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.03.2020 13:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHÇELER ARASI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah İHSAN ÇIKMAZI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2405821) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2405821)

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., ÇİNÇİN DERE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2406998) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406998)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3027., 3029. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2408387) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2408387)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3120. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2408388) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2408388)

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah CELAL, ELA, FIRAT, GAZİLER, GÖLYAKA, HASAN TAHSİN, KENT, MERT, SİBEL, SİMGE, TUĞÇE, VİCDAN, VİLDA, YAVUZ, YİĞİT, ZENGİN, ÖREN, ÖZGE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2408404) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2408404)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, YALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2407707) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407707)

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 20.03.2020 09:30 - 20.03.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah. LAİKLİK, İSTASYON, HACIOĞLU sk. bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2407685) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407685)

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, CAMİ 2, SETÜSTÜ, SİTE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2407823) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407823)

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.03.2020 11:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AYAZMA, BAHRİ, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FARABİ, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KENT, KIZILIRMAK, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, ÜNSAL, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2407041) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407041)

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.03.2020 02:04 - 20.03.2020 03:04 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AYAZMA, BAHRİ, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FARABİ, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KENT, KIZILIRMAK, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, ÜNSAL, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2407019) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407019)

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2407078) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407078)

Arnavutköy - İstanbul ilçesinde, 20.03.2020 14:00 - 20.03.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması (Bakım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2408390)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah AKINCI, BALABANDERE, EMEK, ESKİ HARMANLAR, KANKAYA ÇIKMAZI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, REKABET ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SARIYER, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406137) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406137)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, DÖNENCE, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SAĞLIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, YEŞİLAY, ÖZÇAYIR, ŞALCIKIR, ŞİRİNLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406139) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406139)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.03.2020 15:00 - 20.03.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah HEKİM TAHSİN, SAKIP SABANCI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2406140) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2406140)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah AKASYA., BASIN YAYIN MANOLYA, BASIN YAYIN MEŞE , BASIN YAYIN ZEYTİN, BASIN YAYIN-AKASYA., BASIN YAYIN-ARDIÇ, BASIN YAYIN-ERGUVAN , BASIN YAYIN-HANIMELİ, BASIN YAYIN-IHLAMUR, BASIN YAYIN-KÖKNAR, BASIN YAYIN-PALMİYE, BASIN YAYIN-SARDUNYA, BASIN YAYIN-SEDİR, BASIN YAYIN-SELVİ, BASIN YAYIN-ÇAM, ERGUVAN., HANIMELİ. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2407747) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407747)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.03.2020 12:00 - 20.03.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BİÇER, GÖK, KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TATAR, TURYAPI SARIYER EVLERİ(GÖK SK), YEŞİLTAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2407754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407754)

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DİLARA, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2408624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2408624)

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 20.03.2020 09:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2408627) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2408627)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.03.2020 10:00 - 20.03.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 1.FİLİZ, 1.KANARYA, 1.ŞAFAK, 19 MAYIS, 2.KARADENİZ, 6.MAYIS, DEMİRAYAK, GÖKTEPE, HAYIRLI, HİSAR, KARAHANLILAR, KARTALTEPE YAN YOLU, MENDERES, TEKİNALP, YAŞAR DOĞU, ŞADIRVAN, ŞAKRAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2407969) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407969)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.03.2020 13:00 - 20.03.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah KIVANÇ, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2407656) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2407656)