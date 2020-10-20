20 Ekim son dakika gram, çeyrek altın fiyatları! Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!

Vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında hareketlilik an itibarı ile devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 483 liradan işlem görüyor. İşte 20 Ekim Salı günü altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 483 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın düşerken 792 lira, Cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatında da düşüş sürerken 1902 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.