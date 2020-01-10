Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8809
  • 6,5241
  • 293.076
  • 118495
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci bugün sona erecek.

MEB takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan ön başvuru süreci bugün tamamlanacak. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

(AA)


Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü
Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
Hercai'nin Miran'ı evleniyor!
Libido gitti, beyefendi Can Yaman geldi
Eski aşkıyla pişti olan Birkan Sokullu'dan açıklama
<p>Kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş, (10) iddiaya göre kullandığı ilaçların etkisiyle sınıfta

Kaynaştırma Öğrencisini Tartaklayan Öğretmen Hakkında Soruşturma Açıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Fotoğraflarda gözden kaçan komik detaylar