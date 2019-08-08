20 Bin Öğretmenin ataması yarın yapılacak

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için 30 Temmuz'da başlayan süreç 5 Ağustos'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarın 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılacak.

İŞTE BAŞVURU YAPILAN BRANŞLAR

Kontenjanı dolmayan tek branş sivil havacılık olurken, bu branşa ayrılan 2 kontenjana sadece 1 öğretmen adayı tercih başvurusunda bulundu. Rusça, Fransızca, Tekstil, Tasarım Teknolojileri gibi az kontenjan ayrılan branşlarda başvuru oranı yüzde 300'e ulaştı. Diğer branşlarda 2 bin 11 kontenjanlı Sınıf Öğretmenliğine 4 bin 725, bin 960 kontenjanlı İngilizceye 4 bin 71, bin 922 kontenjanlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine 4 bin 671, bin 599 kontenjanlı Okul Öncesi Öğretmenliğine 4 bin 108, bin 448 kontenjanlı İlköğretim Matematik Öğretmenliğine 3 bin 518, bin 410 kontenjanlı Özel Eğitim'e 2 bin 200, bin 149 kontenjanlı Fen Bilimlerine 3 bin 4, bin 149 kontenjanlı Türkçeye 2 bin 732, bin 120 kontenjanlı Rehberlike 2 bin 759, 781 kontenjanlı Beden Eğitimi'ne bin 852, 601 kontenjanlı Matematike bin 589, 579 kontenjanlı Sosyal Bilgilere bin 377, 509 kontenjanlı Türk Dili ve Edebiyatı'na bin 253, 415 kontenjanlı Bilişim Teknolojileri'ne bin 60 ve 350 kontenjanlı Tarih'e 905 aday başvuruda bulundu.