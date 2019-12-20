20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl? 20 bin öğretmen ataması başvuru şartları

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve 20 bin öğretmen ataması başvuru şartları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları hangi tarihlerde açıkladı. Yayınlanan kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN





20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

20 bin öğretmen ataması branş dağımı kılavuz kapsamında açıklandı. Kılavuzda yayınlanan listede alan kodu, alan adı, taban puanı ve kontenjan sayısı gibi bilgiler yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması branş dağımı için kılavuzun ek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020 tarihleri aralığında alacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.