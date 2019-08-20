20 Ağustos İstanbul hava durumu: İstanbul'da bugün yağmur var mı?

20 Ağustos İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yurda serin ve yağışlı hava dalgası girdi. İstanbul dahil olmak üzere sağanak yağış ve su baskınları tüm illeri etkiledi. Bugün Meteoroloji tarafından yapılan incelemelerle bazı şehirler sağanak yağış konusunda uyarıldı. İstanbul'da bugün yağmur var mı? diye merak eden İstanbullular için 20 Ağustos İstanbul hava durumu haberimizde yer alıyor..

20 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve yağmur yağışı esnasında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa’nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İBB'den su baskını uyarısı

"Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağmur riski bulunuyor. İBB, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da ani yağmur ve su baskını riskine karşı uyarılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, İstanbul güne 21 dereceler civarında seyreden serin hava ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İlerleyen saatlerde bulutlanmanın artması, havada parçalı yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi, hafta ortasına kadar (Perşembe) havada yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor."