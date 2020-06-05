2. yargı paketi komisyondan geçti

63 maddeden oluşan teklifle yargıdaki bazı müesseseler revize edilerek iş yükünün azaltılması hedefleniyor.

Tüketici davalarına arabuluculuk şartını getiren teklif, yargıda elektronik duruşma yapılmasının da önünü açıyor. Teklif, davaların gereksiz yere uzamasının önlenmesi ve çelişkinin giderilmesini de amaçlıyor.

DURUŞMALARA GİZLİLİK, HAKİMDEN TEŞVİK



• Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak.

• Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar ancak davalının açık rızasıyla davasını geri alabilecek.

• Hakim ön inceleme duruşmasında, gerekli görürse tarafları dinleyecek.

• 2 haftalık ek süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

• Devreden ve devralan yargılama giderlerinden sorumlu olacak.

• Tanık, bilirkişi veya uzman aynı anda ses ve görüntü yoluyla dinlenebilecek.

• Taraflar “Bilirkişi raporuna itiraz” ve yeni bilirkişi atanmasını talep edebilecek.

• Yargılamada bulunan eksiklikler, duruşma yapılmaksızın tamamlanacak ve karar verilebilecek.