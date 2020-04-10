2. sayfa programının günü ve saati değişti! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

2. sayfa programının günü ve saati değişti. Programın takipçileri ise 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in ortaklaşa sunumunu üstlendiği 2. Sayfa hafta içi her gün saat 11.00’de yayınlanıyordu. Gündemde yer alan magazin haberlerinin tartışıldığı program artık yeni gününde ve saatinde ekranlarda olacak. 2. Sayfa ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2. SAYFA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 2. Sayfa artık hafta sonları saat 09.45’te yayınlanacak. 11 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan sevilen programın gün değişikliğine ilişkin, yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Koronavirüs salgınından evlere kapandığımız şu günlerde yayın akışında geçici bir süreliğine değişikliğe gidiyoruz. Bu süreçte ‘2. SAYFA’ artık HAFTA SONU ekrana gelecek. Tempoyu düşüreceğiz, hem kendimizi hem başkalarını korumak adına daha fazla evde olacağız. Bizim saatimizde AŞK-I MEMNU ekrana gelecek (çok özlemiştik :)) 11 Nisan Cumartesi Kanal D’de 2. Sayfa’da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın #evdekalın”