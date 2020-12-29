2 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi."