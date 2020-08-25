Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yaptığı hava harekatında saldığı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamadı şu ifadelere yer verildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.