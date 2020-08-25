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  3. Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2020 Salı 19:32 | Son Güncelleme:

Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yaptığı hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yaptığı hava harekatında saldığı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamadı şu ifadelere yer verildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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