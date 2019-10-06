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  3. 2 kız arkadaşın telefondaki tartışması kanlı bitti!

2 kız arkadaşın telefondaki tartışması kanlı bitti!

2 kız arkadaşın telefondaki tartışması kanlı bitti!

Antalya'da, Cennet S.A.(16), annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Sude İ.'yi (15) sağ ve sol baldırlarından bıçaklayıp kaçtı. Sude İ. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cennet S.A. yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sude İ., telefonda konuştuğu arkadaşı Cennet S.A.'nn annesine küfür etti. Buna sinirlenen Cennet S.A., telefonla aradığı Sude İ.'ye buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra Yeniemek Mahallesi'nde buluşma noktasına gelen arkadaşların arasında küfürleşme yüzünden yeniden tartışma çıktı. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Cennet S.A., Sude İ.'yi sağ ve sol baldırından olmak üzere iki yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kan içinde kalan Sude İ., vatandaşların çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude İ.'nin durumun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Cennet S.A. ve yanındaki kız arkadaşı polis ekiplerince yakalandı. 

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