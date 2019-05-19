2 kişinin öldüğü hamam faciasında sanıkların 15 yıl hapsi istendi

Olay, Kestel ilçesi Şifa Hamamı'nda geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Hamamda, içeriyi ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Furkan Doğan, çağırılan ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktor Osman Onay ile Habip Doğan kurtarılamadı. Harun Atalay ile Ahmet Furkan Doğan ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hamamı işleten Osman Doğan ile oğlu Ahmet Furkan Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Osman Doğan tutuklandı, oğlu Ahmet Furkan Doğan ise serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Can Kara tarafından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, “Sanık Osman Doğan hamamın ısıtma kazanını herhangi bir belgesi ve eğitim olmaksızın yakmış. Akabinde bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere yeterli denetimsizlik ve ihmallerden dolayı duman borularında oluşan karbonmonoksit gazının banyo içerisinde karışmasından dolayı hamamda bulunan Osman Onay ve Habip Doğan’ın Adli Tıp otopsi raporuna göre, karbonmonoksit zehirlenmesiyle vefat ettikleri anlaşılmıştır. Mağdur şüpheli Ahmet Furkan Doğan ise, herhangi bir belge ve yetkisi olmaksızın ancak neticeyi öngörmeksizin hamamda bulunan kazanı yakarak, iki kişinin ölümüne ve mağdur Harun Atalayı’ın yaralanmasına sebep vermiştir” denildi.

Savcı ayrıca, bilirkişi raporuna göre, hamamın gerekli denetimleri yapılmadığından dolayı kusurlu bulunan Kestel Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri hakkında da soruşturma yapılmasına istedi.

'KAZANIN BAKIMINI YAPTIRDIM, AMA ELİMDE BELGE YOK'

Hamam sahibi Osman Doğan ise, iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:

“Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığım hamamı 10 yıldır işletiyorum. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Her yıl sağlık personeli tarafından denetimler yapıldı. Bazen de zabıtalar gelip hamamda denetim yaptı. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Kalorifer kazanını son olarak yaklaşık iki yıl önce serbest piyasadan bulduğum bir kişiye yenilettim. Kazanın bakımını yaptırdım. Ama, elimde hiçbir belge yok. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum.”

İki sanık hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların önümüzdeki ay hakim önüne çıkmaları bekleniyor.

(DHA)