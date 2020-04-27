2 günde 20 ton avladılar... Cips yapacaklar!

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, İznik Gölü'nde gümüş balığı için av yasağı bulunmadığını belirterek, bu balığın mevsimin her döneminde avlanabildiğini söyledi.

İznik Gölü'nde faaliyet gösteren iki balıkçılık kooperatifinden biri olan, 50 üyeli kooperatifin başkanlığını yapan Genç, "Gümüş balığı avı 12 ay boyunca serbest; ancak balıkların derinlerden yüzeye çıkmasıyla birlikte bu 2 günde günlük 10-12 ton balık yakaladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Balıkları kasalayıp Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya teslim ediyoruz. Üründen yana bir sıkıntımız yok. İznik Gölü'nde yeterli miktarda ürün var. Tek sıkıntımız pazarlama. Geçtiğimiz yıl 3 firma balık alıyordu, bu yıl tek firmaya düştü. Ülke içinde pazarı çok bulunmayan gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips yapılmak üzere ihraç ediliyor" dedi.