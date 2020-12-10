2 gün süren film gibi takip! Ehliyetine el konuldu, kamyon trafikten men edildi

Küçükçekmece'de geçen cumartesi günü bir hafriyat kamyonu yol kenarına kaçak döküm yaptı. O gün nöbetten dönen acil tıp teknisyeni kamyonu fark etti. Ertesi gün yine aynı noktaya giden sağlık çalışanı, aynı kamyonun kaçak döküm yaptığını görünce kamyonu yakalatmak için takibe aldı.

DHA'da yer alan habere göre, takip edildiğini fark eden sürücü kamyonuyla kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği tehlikeye sokan sürüşler yaptı, hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aşırı hız yaptı, kaçmak için ters yöne girdi. Takip sırasında polisi de arayarak ihbarda bulunan, kaçış güzergahı hakkında bilgi veren vatandaş, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

EHLİYETİNE EL KONULDU, KAMYON TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kamyon Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı tarafından durduruldu. Takipteki vatandaşın çektiği görüntüleri de izleyen polis ekipleri sürücü Bahattin Y.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, kamyonu trafikten men edildi, kısıtlamayı ihlal ettiği için de idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürdüğünden dolayı adli işlem yapılmak üzere Halkalı Polis Merkezine götürüldü. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri de kaçak döküm yapmaktan cezai işlem uyguladı.

Döküm yapılan alanda da incelemeler yapan zabıta ekipleri hafriyatın temizlemesi için çalışma başlattı.