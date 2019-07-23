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  3. 2 gün önce evlenen genç, evinin banyosunda intihar etti

2 gün önce evlenen genç, evinin banyosunda intihar etti

2 gün önce evlenen genç, evinin banyosunda intihar etti

Kayseri'de, iki gün önce evlenen Aydın E. (25), girdiği bunalım sonucu kendini iple su borusuna asarak, yaşamına son verdi.

Olay, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 2 gün önce evlenen Aydın E. eşi H.E.'nin evde olmadığı sırada girdiği bunalım sonucu evin banyosundaki su borusuna kendisini astı. Eve gelen eşi H.E. banyoda Aydın E.'yi asılı halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kotnrolde Aydın E.'nin öldüğü belirlendi. 

Olayı duyan Aydın E.'nin yakınları evin önüne gelerek, sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın E.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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