2 bin yıllık kaleye taş kamuflajlı pencere
Antalya’da tarihi M.Ö. 1. yüzyıla dayanan Alanya Kalesi’ne bitişik vaziyetteki evine izinsiz korkuluk ve pencere yaptıran Avusturyalı Walter Godina, surların yıkılmasına neden olmuştu.
İncelemelerde yeni skandallar ortaya çıktı. Godina’nın surları altından delerek atık suları dışarı boşalttığı tespit edildi. 2 bin yıllık yapıyı tahrip eden magandanın yaptırdığı pencereyi ise taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı belirlendi. Nisan ayındaki yıkım sonrası Godina hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.