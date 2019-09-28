2 bin yıllık kaleye taş kamuflajlı pencere

İncelemelerde yeni skandallar ortaya çıktı. Godina’nın surları altından delerek atık suları dışarı boşalttığı tespit edildi. 2 bin yıllık yapıyı tahrip eden magandanın yaptırdığı pencereyi ise taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı belirlendi. Nisan ayındaki yıkım sonrası Godina hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.