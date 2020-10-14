14 Ekim 2020 Çarşamba 02:09 | Son Güncelleme:
2 bin yıllık İpek Yolu otopark oldu
İzmir Konak'ta M.Ö. 1'inci yüzyılda Antik Roma döneminde yapıldığı düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık İpek Yolu'nun üzerine her hafta Eşrefpaşa pazaryeri kuruluyor. Bunun yanı sıra tarihi yol, hem pazar esnafı hem de bölge halkı tarafından otopark olarak da kullanılıyor.
Kalıntıların üzerine park edilen araçlar sebebiyle yolun birçok noktasında çökme meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Engin Berber, bölgenin koruma altına alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
BURASI MİLLİ HAZİNE
“Bu alan sit kapsamında olduğu için kazı yapılması gerekiyor. Bölgede bulunan öğretmenevinin altında antik bir tiyatro olduğunu tahmin ediyoruz. Bazalt taşların üzerinde milyonlarca insan yürüdü ancak bu yollar hiçbir zaman bu kadar çok ağır vasıtayı üzerinde görmedi.”