2 bin yıllık İpek Yolu otopark oldu

Kalıntıların üzerine park edilen araçlar sebebiyle yolun birçok noktasında çökme meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Engin Berber, bölgenin koruma altına alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

BURASI MİLLİ HAZİNE



“Bu alan sit kapsamında olduğu için kazı yapılması gerekiyor. Bölgede bulunan öğretmenevinin altında antik bir tiyatro olduğunu tahmin ediyoruz. Bazalt taşların üzerinde milyonlarca insan yürüdü ancak bu yollar hiçbir zaman bu kadar çok ağır vasıtayı üzerinde görmedi.”