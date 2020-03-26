'2 bin 721 Türk öğrenci karantina altına alındı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, önceki akşam itibarıyla okulları ve yurtları kapanan 2 bin 721 Türk öğrencinin daha 8 ülkeden yurda getirildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, “17 Mart’ta 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 897 vatandaşımızı getirdik ve bu vatandaşlarımız İstanbul ve Kocaeli’deki yurtlarda karantinaya alınmıştı” diye konuştu.

32 TÜRK VEFAT ETTİ



Çavuşoğlu, “Yurtdışında çoğunluğu Avrupa’dan 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye’ye getirmek istedi. Tedbir alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin getirilmesi konusunda destek veriyoruz” dedi.