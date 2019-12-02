2 Aralık 2019 hava durumu: Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul hava durumu..Bugün yağmur var mı?

2 Aralık 2019 hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pazar gününü yağmurla geçirenler haftanın ilk gününde yağmur var mı? araştırmaya başladı. Meteoroloji son dakika hava durumu açıklamasına göre; hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalıyor ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul hava durumu araştırılıyor. 2 Aralık 2019 hava durumu haberimizde..

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

yeni haftanın ilk gününde orta ve batı bölgelerden yağış ayrılıyor. Orta ve doğu Karadeniz, doğu Anadolu ve güneydoğu yağış almayı sürdürecek. Salı günü batı bölgelerden yağış tekrar giriş yapıyor. Soğuk havayla beraber yağışlar Çarşamba günü iç Anadolu’da, batı Karadeniz’de, iç Ege’de karla karışık yağmurdan kara dönebilecek. Yağış bir günlük. Haftanın ikinci yarısında kesiyor.

Denizlerimizde rüzgârlar çoğunlukla orta kuvvette. Marmara’nın Karadeniz kıyılarıyla, Karadeniz’de kuvvetli esiyor. Batı Akdeniz’de, Antalya çevrelerinde de karayel sert esecek.

2 ARALIK 2019 HAVA DURUMU

İstanbul °C, 11°C Güneşli, bu akşam saatlerine kadar yağmur görünmüyor

İzmir 8°C 15°C / Parçalı bulutlu

Antalya 11°C 19°C / Parçalı bulutlu

Ankara -2°C 7°C / Çok bulutlu

Kocaeli 11°C / Parçalı bulutlu

Bolu 0°C 8°C / Çok bulutlu

Samsun 7°C 10°C / Yağmurlu

Trabzon 8°C 10°C / Yağmurlu

Van 3°C 9°C / Karla karışık yağmur

Diyarbakır 8°C 12°C / Yağmurlu