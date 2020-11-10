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  • Terör örgütü PKK'dan kaçış devam ediyor: 1'i gri kategoride olan 2 terörist teslim oldu
10 Kasım 2020 Salı 19:30 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'dan kaçış devam ediyor: 1'i gri kategoride olan 2 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçış devam ediyor: 1'i gri kategoride olan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1'i gri kategoride yer alan 2 örgüt mensubunun teslim olduğunu duyurdu.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde, 1'i terörden arananlarda 'gri' kategoride yer alan, 2 terör örgütü üyesi teslim oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda ”gri” kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda gri kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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