Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?

A: Chelsea

B: Leichester City

C: Liverpool

D: Blackburn Rovers

Doğru cevap: C Liverpool