1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDA DAĞILAN YUGOSLAVYA'NIN ADI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

A: Büyük Slavlar ülkesi

B: Kuzey Slavlar ülkesi

C: Genç Slavlar ülkesi

D: Güney Slavlar ülkesi

Doğru cevap: D Güney Slavlar ülkesi

yog+o+slavya 'daki "jug" slavca güney demek olduğundan, "jogoslavia" güney slavları olarak anlam kazanır. Kuzeydeki rusya ve diğer ülkedekilerin aksine, bunlar Güney Avrupa'da yerleşmişlerdir. Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya isimleri ile birlikte hala yerlerinde durmaktadırlar. Sadece isimleri değişmiş, ilgili halkı daha çok temsil eden spesifik bir hâle gelmiştir.