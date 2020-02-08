1980 yapımı Superman II adlı filmde arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?
1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte o sorulardan bir tanesi…
1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusu yarışmaya damgasını vurdu. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 8 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
A: Kıtaların buluştuğu ülke
B: Daha iyisi olamaz
C: Ne olursan ol gel
D: En doğrusu budur
Doğru cevap: B Daha iyisi olamaz