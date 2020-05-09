1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

1971'DEKİ MUHAMMED ALİ-JOE FRAZİER MAÇINDA DERGİ FOTOĞRAFÇISI OLARAK MAÇI İZLEYEN VE RİNG KENARINDA FOTOĞRAF ÇEKEN KİMDİR?



A: Frank Sinatra



B: Elvis Presley

C: Marlon Brando

D: Alfred Hitchcock

Doğru cevap: A Frank Sinatra

1971 yılında Muhammed Ali ve Joe Frazier arasında 'Yüzyılın Mücadele'si olarak adlandırılan müsabaka sırasında, şarkıcı Frank Sinatra New York'un Madison Square Garden'da içinde en iyi görünümü elde etmek amacıyla, akredite basın fotoğrafçısı oldu.

