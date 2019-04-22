1928'te penisilini bulan ve buluşuyla 1945'te Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilin imsanı kimdir? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 1928'te penisilini bulan ve buluşuyla 1945'te Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilin imsanı kimdir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

Doğru cevap: Alexander Fleming