1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?

1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür? sorusunun cevabı araştırılıyor. Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?

A: Maymun

B: Yarasa

C: Kedi

D: Domuz

Doğru cevap: A Maymun