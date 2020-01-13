1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?
1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür? sorusunun cevabı araştırılıyor. Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…
1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?
A: Maymun
B: Yarasa
C: Kedi
D: Domuz
Doğru cevap: A Maymun