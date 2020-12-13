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  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor: Kedi yolu çalışmaları nedeniyle boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
13 Aralık 2020 Pazar 10:32 | Son Güncelleme:

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor: Kedi yolu çalışmaları nedeniyle boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor: Kedi yolu çalışmaları nedeniyle boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
AA

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden kedi yolu yapım çalışmalarından dolayı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün havai servis platformu olan kedi yolunun montajı nedeniyle kapatılan boğazın, güneyden kuzeye saat 14.30'da, kuzeyden güneye ise 16.00'da yeniden gemi geçişlerine açılması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu tamamlandıktan sonra ana halatlar ile askı halatlarının montajı yapılacak.

Bunun ardından da tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanıp tabliyelerin yerlerine yerleştirilmesi işlemine geçilecek.

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