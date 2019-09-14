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  3. 1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?

1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?

1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi"

1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?

1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. 1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?

A: Southampton - New York                    

B: Glasgow - Boston

C: Barcelona - Philadephia

D: Liverpool - Washington 

Doğru cevap: Southampton - New York     

 

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