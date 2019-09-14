1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?

1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. 1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?

A: Southampton - New York

B: Glasgow - Boston

C: Barcelona - Philadephia

D: Liverpool - Washington

Doğru cevap: Southampton - New York