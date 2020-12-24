19 yıl önce işlenen cinayeti 'mezarcı ekip' aydınlattı

2001 yılının haziran ayında Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mesire alanında askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın (20) darp edildikten sonra boğularak öldürülmüş ve üzerindeki eşyaları çalınmış halde bulunmuştu. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı.

2 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

DHA'da yer alan habere göre, konusunda uzman olan ve daha önceki yıllarda da çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle ‘mezarcı ekip’ diye adlandırılan Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliye ulaştı.

2001 yılında Aydın’ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişinin başka işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer zanlının ise İstanbul’da olduğu tespit edildi.

ZANLI ÖNCE GÖZALTINA ALINDI SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da düzenledikleri operasyonda H.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. H.İ. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti işledikleri iddia edilen şüphelilerin Aydın’ın arkadaşları olduğu, mesire alanında da aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada Aydın'ı öldürdükleri öğrenildi.