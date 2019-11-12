19 şehirde Hint keneviri üretilecek

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye’de ilk kez ‘Hint Keneviri Çalıştayı’ yapılması için Sağlık Bilimleri ile Medipol üniversiteleri çalışma başlattı. Projenin başındaki SBÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, “Elimizdeki atıkları doğru değerlendirebilmek için bitkiyi tümden ele aldık. Yerli ve yabancı yatırım yapmak isteyenler var. Sanayiciyi, firmaları, akademisyenleri çalıştayda buluşturacağız” dedi.

BAŞARACAK ALT YAPI VAR

Tarım Araştırmaları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın da kenevirle ilgili çalışma yaptığını belirten Çömlek, “İlaç yapacak güçlü alt yapımız ve 2 bin 500 akademisyenimiz var. Ancak çalışmanın sadece medikal alanda yapılmasının yeterli olmayacağını düşündük” ifadesini kullandı.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Hint kenevirinde Omega 3-6-9 ve E vitaminlerinin bulunduğunu belirten Dr. Orhan Çömlek, “Bunlar ‘CBD Oil’ olarak yüksek ücretlerle yurtdışından alınıyor. Anti-kansorejen bir ürün. Kanser, romatizma, epilepsi, anisiyete bozukluğu, alzaymır, MS, depresyon, enfeksiyon, bağırsak ve karın hastalıkları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçları Türkiye’de yaparsak insanları yüksek ücret ödemekten kurtarırız” dedi.

ÇÖPÜ BİLE FAYDALI

Hint kenevirinin sapının, çöpünün, yaprağının ve özünün yerli ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacağını belirten Çömlek, katma değeri yüksek ürüler üretmek için arge çalışması yapmayı planladıklarını da söyledi: “Bir ilaç bir ırka, belirli bir coğrafyaya iyi gelebilir ama başkasına iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla yaşa ve cinse göre bu tür araştırmaların bizde de yapılması lazım.”

UÇAK KANADINDAN MOBİLYAYA KADAR KULLANILIYOR

Selüloz oranı çok fazla olan hint kenevirinden üretilebilen ürünlerden bazıları şöyle: “Kurşun geçirmez yelek, akü kapları, uçak kanatları, gemi gövdesi, kağıt, kumaş iplik, kiremit, bina kaplaması, mobilya, poşet .”

SAMSUN’A EKİLDİ, SIRADA 18 İL VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kontrollü olarak üretimine başlanan Hint kenevirinin ilk ekimi Samsun’da yapıldı. Sırada ise şu iller var: “Amasya, Antalya, Burdur, Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, İzmir, Kütahya, Uşak, Ordu, Tokat, Çorum, Rize, Malatya, Kayseri, Yozgat, Sinop.”