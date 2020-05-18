19 Mayıs'ta İstiklal Marşı okunacak mı? 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kontrollü sosyalleşme planıyla ilgili detayları açıkladı. Erdoğan 19 Mayıs'ta herkesi İstiklal Marşı okumaya davet etti. Erdoğan yaptığı açıklamada: "Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.