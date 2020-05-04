19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 16 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geride bıraktığımız hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından, gelecek hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağının 4 gün olup olmayacağı merak ediliyor. 16 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgında teması en aza indirgemek ve bahar havalarının rehavete yol açmasını engellemek adına hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasak geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan ve 1 Mayıs gibi önemli günlerle de birleştirildi. Önümüzdeki hafta da 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

16 17 18 19 MAYIS'TA 4 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak.

16 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün öğleden sonra gerçekleşecek. Toplantının saat 14:00 - 15:00 gibi başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Açıklamanın da akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.