18'inci yıla özel kutlama

AK Parti, iktidara gelişinin 18. yılını farklı bir etkinlikle kutlayacak. AK Parti’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkanı Erkan Kandemir, “3 Kasım’da Türkiye’nin her yerinden birer kişiyi üyeleri temsilen Ankara’ya davet ettik. 1 milyon yeni üyemizle vesayete meydan okumamızın 18. yılını kutlayacağız” dedi. Kandemir, Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Karadeniz’de petrol bulunması gibi son zamanlarda Türkiye’nin yüzünü güldüren gelişmelerin AK Parti’ye olan ilgiyi daha da artırdığını söyledi. 2023 yılına kadar her yıl yeni üye sayısını 1 milyon olarak hedeflediklerini belirten Kandemir, 2023 seçimlerine güçlü kadrolarla girmek istediklerini ifade etti. Kandemir pandemi sürecine rağmen partilerine bu kadar ilgi olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

1 MİLYON YENİ ÜYE



Kovid-19 salgınına rağmen AK Parti’ye yeni üye sayısı bu yıl 1 milyona yaklaştı. Bu sayının 3 Kasım’da 1 milyona ulaşması bekleniyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Ekim 2020 tarihli verilerine göre AK Parti üye sayısında bir rekoru elinde bulunduruyor. Buna göre AK Parti’nin üye sayısı 10 milyon 592 bin. Üye sayısında ikinci parti konumunda olan CHP ise AK Parti’nin onda biri kadar üyeye sahip. CHP’nin 1 milyon 592 bin üyesi bulunuyor. MHP’nin 495 bin 644, İyi Parti’nin 306 bin 809, Saadet Partisi’nin 217 bin 441, HDP’nin ise 39 bin 816 üyesi bulunuyor.