1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat oyunlarında birincilere hangi ödül verilmiştir?
1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat oyunlarında birincilere hangi ödül verilmiştir? Atv'nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat oyunlarında birincilere hangi ödül verilmiştir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
1896'DA ATİNA'DA DÜZENLENEN İLK MODERN OLİMPİYAT OYUNLARINDA BİRİNCİLERE HANGİ ÖDÜL VERİLMİŞTİR?
A: Altın bilezik
B: Gümüş madalya
C: Bronz taç
D: Alüminyum yüzük
Doğru cevap: B Gümüş madalya
Olimpiyatlardaki yarışmalar sonucunda birincilere gümüş madalya, zeytin dalı ve diploma; ikincilere bronz madalya, defne dalı ve diploma verilirken üçüncülere herhangi bir ödül verilmiyordu.