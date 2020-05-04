1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat oyunlarında birincilere hangi ödül verilmiştir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

1896'DA ATİNA'DA DÜZENLENEN İLK MODERN OLİMPİYAT OYUNLARINDA BİRİNCİLERE HANGİ ÖDÜL VERİLMİŞTİR?



A: Altın bilezik



B: Gümüş madalya

C: Bronz taç

D: Alüminyum yüzük

Doğru cevap: B Gümüş madalya

Olimpiyatlardaki yarışmalar sonucunda birincilere gümüş madalya, zeytin dalı ve diploma; ikincilere bronz madalya, defne dalı ve diploma verilirken üçüncülere herhangi bir ödül verilmiyordu.