Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 20 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?

A: Floransa

B: Torino

C: Roma

D: Milano

Doğru cevap: B Torino