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  3. 185 bin sivil İdlib'deki evlerine kavuştu

185 bin sivil İdlib'deki evlerine kavuştu

185 bin sivil İdlib'deki evlerine kavuştu

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilen 185 bin sivil, 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra evlerine döndü.

İdlib’de göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, sivilleri de döndükleri bölgelerde, patlamamış bomba kalıntılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Hallaj, yüz binlerce sivilin ise rejimin ele geçirdiği bölgelere dönmek istemediğini ve bunların Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda yaşamlarına devam edeceğini ifade etti.


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