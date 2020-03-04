184. gün 112 aile! Tarihi direnişe 3 aile daha katıldı

Evlat nöbeti tutan aile sayısı dün katılan 3 aileyle 112’ye çıktı. Geçen yıl kasımda Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 4 ay önce kaybolan oğlu Ramazan (20) için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen bedensel engelli Cemal Ertaş, Kocaeli’den 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Fadime Aksu, Çınar İlçesi’nden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kardeşi için gelen Mehmet Dicle de eyleme dahil oldu.

(DHA)