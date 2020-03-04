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  3. 184. gün 112 aile! Tarihi direnişe 3 aile daha katıldı

184. gün 112 aile! Tarihi direnişe 3 aile daha katıldı

184. gün 112 aile! Tarihi direnişe 3 aile daha katıldı

Çocukları HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne kaçırılan annelerin Diyarbakır il binası önündeki eylemi 183. günde de sürdü.

Evlat nöbeti tutan aile sayısı dün katılan 3 aileyle 112’ye çıktı. Geçen yıl kasımda Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 4 ay önce kaybolan oğlu Ramazan (20) için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen bedensel engelli Cemal Ertaş, Kocaeli’den 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Fadime Aksu, Çınar İlçesi’nden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kardeşi için gelen Mehmet Dicle de eyleme dahil oldu. 

(DHA)


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