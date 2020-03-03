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183 gündür bitmeyen umut

183 gündür bitmeyen umut

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyüyor.

AİLE SAYISI 105’E YÜKSELDİ

Eylemin 183’üncü gününde bir annenin daha eyleme katılmasıyla sayı 105’e yükseldi. Kızı Yasmin’nin 13 yaşındayken 2015’te kursa gitmek için evden çıktığını ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Keziban Yalçın, 4 yaşındaki oğlu Ahmet ile evlat nöbeti eylemine katıldı. Anne Yalçın, “Bana, ‘Kızın artık bizim kızımız’ dediler. Ondan sonra kendisinden bir haber alamadım. Lütfen gel İnci, gözümüz yollarda kalmasın” dedi.

BABALAR İDLİB’E GİTMEK İSTİYOR

Oturma eylemi yapan ailelerdeki erkekler, askerlik şubesine başvurdu. Evlatları ve kardeşleri kayıp olanlar, İdlib’e gitmek üzere silah altına alınmak için dilekçe doldurdu. Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, “Biz de evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de idlib’de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz” dedi. Eyleme katılan ailelerden 11’i evlatlarına kavuştu. 

(DHA)


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