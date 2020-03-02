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  3. 182'inci günde 108 aile nöbette... 'Yeriniz PKK ini değil, yuvamız!'

182'inci günde 108 aile nöbette... 'Yeriniz PKK ini değil, yuvamız!'

182'inci günde 108 aile nöbette... 'Yeriniz PKK ini değil, yuvamız!'

Diyarbakır'daki HDP binasının önünde 182 gündür evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin sayısı 108'e ulaştı. Anneler, “Sizin yeriniz orası değil, bizim yuvamız” dedi.

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 182’nci günde de sürdürdü. Eyleme katılan aile sayısı, 2016’da kaçırıldığını belirttiği oğlu Yunus (22) için Diyarbakır Bismil’den gelen Naciye Ercan ile birlikte 108 oldu. Oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, “181 gün değil 181 sene de geçse burada olacağım. Kaçsınlar, güvenlik güçlerine teslim olsunlar” dedi.

11 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Kütahya’dan kızı Fadime için eyleme katılan Hatice Levent, “Senin elin kalem tutacaktı, o silahı at yavrum. Sizin yeriniz orası değil bizim yanımız, bizim yuvamız” dedi. HDP önünde bugüne kadar eyleme katılan ailelerden 11’i evladına kavuştu. 


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