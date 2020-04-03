18 yaş altına sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 18 yaş altı sokağa çıkmak yasak mı?

18 yaş altına sokağa çıkma yasağı mı geliyor? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeni ile İstanbul'da yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Mevcut durumda 65 yaş üstü ile kronik hastaların sokağa çıkması yasak. Koronavirüs salgınının yayılması ve vaka sayılarının artması nedeni ile İstanbul için sokağa çıkma yasağı yaşı 65’ten 60’a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

18 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR?

Henüz 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM NEDİR?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyona ulaşırken, can kaybı 51 bini, iyileşenlerin sayısı ise 210 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 760 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 915'e yükseldi. İtalya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 278'e çıktı.

İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da ise günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Ülkede bir günde ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 102 artarak 110 bin 238'e, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 743'e yükseldi.