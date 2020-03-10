18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler.. Çanakkale Zaferi ile ilgili sözler burada!

18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler ve sözler yoğun olarak araştırılıyor. Okullarda yapılacak törenler için hazırlıklar başladı. Kimi öğrenciler törende bugünün anlam ve önemi için konuşma metinleri hazırlıyor, kimi öğrenciler ise en güzel şiirleri ezberlemek istiyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler ve sözleri sizler için derledik. İşte en güzel, en anlamlı, uzun, kısa Çanakkale Zaferi şiirleri sizlerle..

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

ÇANAKKALE

Ç anakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

A nalar ağladı, oğullar savaştı.

N e olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

A nalar ağladı, oğullar savaştı.

K ürdü,Türk’ü lazı çerkezi,

K imi harbiyeli, kimi liseli.

A ğası da var, çiftçiside,

L a İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

E n sonunda kazandılar bu büyük zaferi!

ÇANAKKALE ŞEHİT VERİYOR

Çanakkale kan döküyor

Analar babalar atalar ağlıyor

Düşman askeri doğru durmuyor

Çanakkale şehit veriyor

Kim bilir hangi asker

Kim bilir hangi vatan

Yok olup gidiyorlar bu dünyadan

Gözleri bile yaşarmadan

Ana kucacı asker ocağı

Çanakkaledeki düşmanları

Düşünmeden şehit olan asker

Kendi vücudunu sper eder

Şimdi kurtuldu tüm türkiye

Askerlerin sayesinde

Sende önem ver vatanınla devletine

Hiç bir zaman düşmana ezdirme

ÇANAKKALE'DE OTUZ BİN ŞEHİT

Çanakkalede otuz bin şehit,

Hepsi birbirinden yiğit,

Bundan sonrasını tarihler yazar,

Çanakkale'de analar ağlar.

Derdim,derdim,garip halim,

Kanı içmiş dağlar sanki düşmanım,

Ne analar,ne bacılar,

Çanakkale'de zaferler yatar.

Düşman pusu atmış,Çanakkale yollarına,

Yol vermiyor dağlar,nice yiğit aslanlara,

Yol vermesen küserim yara,

Deli gönlüm gitmek ister şanıyla.

Mermiler yağıyordu yağmur gibi,yiğitlerimizin üstüne,

Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu gök yüzünde,

Mekanınız cennet olsun ebediyetde,

Çanakkale'de şehitler yatar diz dize.

Haydar Turan

ÇANAKKALE İLE ATAM

Atam senin sayende herşey oldu,

Sana minnettarız Atam

Çanakkale savaşında

Düşmanları yenip

Vatanı milleti kurtardın Atam

O,düşüncelerine,fikrine,

Sevgine,saygına,

Cesaretine,yeteneğine,

Hayranım Atam

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

M.Akif ERSOY

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz!

Ordu Yok! dediler, Kurulur! dedi. Para Yok! dediler, Bulunur! dedi. Düşman çok! dediler, Yenilir! dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Yedi düvele karşı iman ve inancıyla Dur! diyen ve Çanakkale Zaferi’ni bizlere yaşatan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah aynı inanç ve şuuru bizlere de nasip etsin.

İstiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı günü bizlere kazandıran ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum.

18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde Tüm kahraman ecdadımızı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun, Çanakkale geçilmez.Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. “Çanakkale Zaferi” Bir milletin var oluş yok oluş mücadelesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.Büyük önder Atatürk’ün düşman askeri için söylediği şu sözler tarihe altın harflerle kazınmıştır.