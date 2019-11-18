18 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? İşte güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları..

18 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Yatırımcıların yanı sıra düğünlerde hediyeleşmek için altın alacak vatandaşlar fiyatların nasıl olduğunu araştırıyor. Gram altın, bir süredir gözünü ABD’de gerçekleştirilecek kritik görüşmeye çevirmişti. Altında büyük bir değişme gözlenmedi. 18 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak edenler için çeyrek altın, gram altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI 18 KASIM

Gram altın bugün alışta 270,86 liradan satışta 270,94 liradan, çeyrek altın ise alışta 433,45 liradan satışta 444,25 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.808,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,60 271,80 271,20 271,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.790,00 1.811,00 1.787,00 1.808,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,70 251,70 247,35 251,35

Lira (Tam) Ziynet 1.749,00 1.769,00 1.747,00 1.767,00

Yarım Ziynet 875,00 885,00 873,00 883,00

Çeyrek Ziynet 437,00 442,00 436,00 441,00