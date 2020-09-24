17'nci aile de evladına sarıldı

İstanbul’da yaşayan Fahrettin-Meryem Akkuş çifti, 19 yaşındayken Sultangazi ilçesinde kaçırılan oğlu Erkan’a kavuşmak umuduyla 20 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. Akkuş, çiftinin eylemi 388 gündür sürerken, Erkan, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesi alınan Erkan, ailesiyle buluşturmak üzeri Diyarbakır’a getirildi.

GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde bugün Akkuş çifti, 5 yıl aradan sonra evladı Erkan’a kavuştu. Yıllardır hasret kaldıkları oğullarını göre n Akkuş çiftçi, mutluluk gözyaşları döktü. Duygulu anların buluşmada, Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, oğullarına uzun süre sarılarak, hasret giderdi. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan’ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17’ye çıktı. Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 147 ailenin, HDP önündeki oturma eylemi, 388’inci günde de devam ediyor.