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  3. Esed rejimine büyük darbe! 1709 rejim askeri, 55 tank ve 3 helikopter imha edildi

Esed rejimine büyük darbe! 1709 rejim askeri, 55 tank ve 3 helikopter imha edildi

Esed rejimine büyük darbe! 1709 rejim askeri, 55 tank ve 3 helikopter imha edildi

10 Şubat'tan bu yana 1.709 Esed rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

 

 


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