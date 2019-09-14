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  3. 170 bin kişiyi dolandırmıştı! Tesadüfen yakalandı

170 bin kişiyi dolandırmıştı! Tesadüfen yakalandı

170 bin kişiyi dolandırmıştı! Tesadüfen yakalandı

2016 yılında 170 bine yakın kişiyi “oltalama” adı verilen yöntemle dolandırdığı gerekçesiyle “dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre sonra firar etti. Tüm Türkiye’de aranması olan firari şahıs, İzmir’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Motosiklet Uygulama Timi tarafından yol kontrolü esnasında kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda ‘oltalama’ adı verilen yöntemle, “dolandırıcılık” suçundan dolayı tutuklu bulunan Muzaffer Safa Y. bir süre sonra firar etti.

İzmir’den Aydın istikametine otomobili ile gitmekte olduğu esnada, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde yol kontrolü yapan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Motosiklet Uygulama Timi tarafından otomobili durduruldu. Polis ekiplerinin sorgulamak üzere kimlik istemesi neticesinde yanında kimlik taşımadığı fark edilen şahsın, detaylı kimlik araştırması sonucu kimliğinin tespit edildiği ve cezaevi firarisi Muzaffer Safa Y., olduğu belirlendi.

10 AYRI İLDE DOLANDIRICILIK SUÇU

Firari şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalandı. 10 ayrı ilden ’dolandırıcılık’ suçundan hüküm giyen ve daha sonra cezaevinden firar eden şahıs, işlemleri yapılmak üzere Bornova Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

OLTALAMA YÖNTEMİ İLE KART BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞ

Muzaffer Safa Y.’nin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla’da ’oltalama’ adı verilen yöntemle, banka, GSM ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği öğrenildi.

ÇİN'DE EN İYİ YAZILIMCI ÖDÜLÜNÜ ALMIŞ

Muzaffer Safa Y.’nin Hong Kong’taki Poly Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken 2015’te Çin’de "En iyi yazılımcı ödülü"nü aldığı ifade edildi. Muzaffer Safa Y. emniyetteki işlemlerinin ardından yeninden cezaevine gönderildi.

İHA

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