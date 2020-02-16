17 Şubat'ta okullar tatil mi? Yarın (pazartesi) kar tatili son dakika olan iller hangileri?
Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Yarın kar tatili var mı? Soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkisini göstermesinin ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarılarını yakından takip etmeye başladılar. Kar yağışının yoğun olduğu illerde yaşayan öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okulların eğitime ara verip vermeyeceğini öğrenmek istiyorlar.
17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? sorusu ile ilgili Valilik açıklamaları araştırılıyor. Yarın kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Peki okullar tatil olacak mı?
17 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?
17 Şubat’ta okulların tatil olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu Karaman çevrelerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu