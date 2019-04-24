17 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!
Şans Topu 17 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; Ankara Sincan, Ankara Etimesgut ve İstanbul Beykoz’dan 5+1 bilen 3 kişi 222.870,15 TL değerinde ikramiye kazandılar.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu’nun 17 Nisan sonuçları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta binlerce lira ikramiyenin dağıtıldığı Şans Topu’nun büyük ikramiye 3 kişi arasında bölüşüldü. Büyük ikramiyeyi bilen 3 kişi, 5+1 numara tutturarak kişi başı 217.603,70 TL değerinde ödül kazandı. Şans Topu 17 Nisan sonuçları haberimizin detaylarında…
17 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 17 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; Ankara Sincan, Ankara Etimesgut ve İstanbul Beykoz’dan 5+1 bilen 3 kişi 222.870,15 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 25 kişi 2.674,60 TL, 4+1 bilen 210 kişi 318,80 TL, 4 bilen 3.032 kişi 29,45 TL, 3+1 bilen 5.783 kişi 19,60 TL, 3 bilen 81.686 kişi 3,80 TL, 2+1 bilen 54.086 kişi 5,90 TL, 1+1 bilen 172.210 kişi 3,45 TL değerinde ikramiye kazandılar.