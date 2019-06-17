17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ 17 Haziran On Numara sonuçları

Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtan Milli Piyango oyunu On Numara’da bu hafta 21.15'te 880. Hafta çekilişi yapılacak. "17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara bu hafta hangi numaralara kazandıracak?" diye şans oyunları severler tarafından aratılmaya başladı. Zengin olmanın hayalini kuranlar kuponlarını hazırladı. On Numara oyununda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor.

17 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

10 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara 10 Haziran kazandıran numaralar: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70, 79 olarak belirlenmişti.

On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274'er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123'er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Tekirdağ'ın Malkara, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 183 bin 786 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 503 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 285 lira 87 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi kadar merak edilen bir diğer konu da on numara oyununun detayları. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

On numara ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dâhilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.