17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde, kaç saniye oldu? 17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı?

17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı? sorusu İstanbul'da bugün olan depremin ardından merak edilmeye başladı. Bugün Silivri açıklarında, saat 13:59'da İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi. Depremi fazlaca hisseden vatandaşlar 17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Ağustos depremine ilişkin bilgiler..

17 AĞUSTOS DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇTI?

Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

Depremin merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklandı. Büyüklüğü de Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.