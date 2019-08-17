17 Ağustos 1999 depremi nasıl olmuştu? 17 Ağustos Marmara Depremi mesajları, sözleri..

17 Ağustos 1999 depremi nasıl olmuştu? sorusu depremin yıldönümü olması sebebi ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölçük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, 20'inci yıldönümünde törenler ile anılacak.1999 yılında 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 17 Ağustos Depremi nasıl oldu, kaç şiddetinde oldu? merak ediliyor. 17 Ağustos'u unutmayıp sosyal medyadan hatırlamak isteyenler 17 Ağustos Marmara Depremi mesajlarını, sözlerini araştırıyor. Haberimizde yer alıyor..

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ NASIL OLMUŞTU?

Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

Depremin merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklandı. Büyüklüğü de Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI, SÖZLERİ

7 Ağustos 1999 Saatler 03:02 45 sn ölenlere Allah rahmet eylesin

17 ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye’min en acı 45 saniyesi “17 Ağustos 1999 ” ALLAH ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın..

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna.Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı.Allah bir daha yaşatmasın.

20 koca yıl geçmiş üstünden..Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Yaşamayan bilemez. Rabbim bir daha böyle 17 Ağustos acıları göstermesin. Aramızdan ayrılanların mekanı cennet olsun.

20 yıl önce bugün Marmara depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Ve tek umut, o soruda saklıydı; “Sesimi duyan var mı?” Cevapsız kalan soruları unutmayacağız..